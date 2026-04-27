In Humanitas Gavazzeni prosegue il corso SHAPE una nuova tecnica per la chirurgia emorroidaria

Il 14 aprile 2026, presso la struttura di Humanitas Gavazzeni, si è svolto il secondo incontro del corso SHAPE, che comprende una parte teorica e pratica. Questa iniziativa si concentra su una tecnica chirurgica innovativa chiamata SHAPE, utilizzata nel trattamento della malattia emorroidaria. Lo scopo è fornire ai professionisti strumenti aggiornati per affrontare interventi di questo tipo con metodi meno invasivi e più efficaci.

Lo scorso 14 aprile 2026, Humanitas Gavazzeni ha ospitato il secondo appuntamento del corso teorico-pratico SHAPE – Skin-sparing Hemorrhoidectomy and PExy, dedicato a una tecnica innovativa per il trattamento chirurgico della malattia emorroidaria. Il corso è stato condotto dai dottori Ugo Grossi ed Eleonora Mollica dell’Unità di Proctologia e PelviPerineologia, diretta dal dottor Giulio Santoro. Ad assistere, una platea di chirurghi specialisti e medici in formazione provenienti da tutta Italia, uniti dall’interesse verso uno degli ambiti più dinamici della chirurgia colorettale. La malattia emorroidaria rappresenta una delle condizioni più comuni in proctologia, con un impatto significativo sulla qualità di vita dei pazienti.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Ultrasonographic Imaging of Pelvic Floor: in Humanitas Gavazzeni un corso internazionale per la formazione proctologicaPer la prima volta a Bergamo si è svolto, dal 25 al 27 marzo, il corso internazionale “Ultrasonographic Imaging of Pelvic Floor”, giunto alla XXVII... All’ospedale di Terni una nuova tecnica per la chirurgia aortica: più sicura e mirataTerni, 10 marzo 2026 – Un passo avanti per la sicurezza delle procedure vascolari. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: In Humanitas Gavazzeni prosegue il corso SHAPE, una nuova tecnica per la chirurgia emorroidaria; I trent'anni di Humanitas, Rocca: La sfida ora è unire innovazione e accessibilità. In Humanitas incontri per curare il cuore, prima della sala operatoriaIL PROGETTO. Humanitas Gavazzeni presenta un nuovo progetto guidato da infermieri e fisioterapisti per accompagnare i pazienti che si devono sottoporre a un intervento cardiochirurgico lungo l’intero ... ecodibergamo.it Incontri per curare il cuore, prima della sala operatoria all’Humanitas GavazzeniHumanitas Gavazzeni presenta un nuovo progetto guidato da infermieri e fisioterapisti per accompagnare i pazienti che si devono sottoporre a un intervento cardiochirurgico lungo l’intero percorso di ... bergamonews.it Oggi abbiamo inaugurato la terza giornata al mese dedicata all'estetica: troverete le nostre estetiste certificate @oti_italy il primo lunedì, il terzo mercoledì e il quarto venerdì di ogni mese presso il dh di Humanitas Gavazzeni e Castelli. Grazie @emanula. - facebook.com facebook