droga e cellulari in carcere arrivano le reti anti drone

È in fase di installazione un sistema fisso anti-drone nel carcere di Prato, con il montaggio attualmente in corso. Dopo questa fase, seguirà il collaudo tecnico. La misura mira a prevenire l’introduzione di droga e cellulari attraverso droni.

Prato, 28 maggio 2026 – “E’ in fase di installazione un sistema anti-drone di tipo fisso, attualmente in corso di montaggio, cui seguirà il collaudo tecnico”. Lo ha spiegato il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, nella risposta all’interrogazione di Fabrizio Benzoni, deputato di Azione, a proposito del traffico di droga e di cellulari nel carcere della Dogaia emerso dopo una serie di blitz disposti dalla procura. Il procuratore Luca Tescaroli, da tempo, ha sollecitato l’installazione di sistemi anti drone e una schermatura internet alla Dogaia in modo da porre un freno all’emorragia di cellulari e droga che entrano nel carcere come se nulla fosse. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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