Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age Definitive Edition arriverà su Nintendo Switch 2 il 24 settembre 2026, riportando su una console Nintendo uno dei JRPG più amati e accessibili degli ultimi anni. Square Enix ha confermato il lancio della nuova versione per la console ibrida di nuova generazione, con prezzo fissato a 39,99 dollari sul mercato americano e pubblicazione anche in formato fisico tramite game-key card. La notizia è interessante perché non riguarda un titolo qualsiasi. Dragon Quest XI S è considerato da molti uno dei migliori punti d’ingresso nella storica saga di Square Enix, grazie a una formula che unisce combattimenti a turni, atmosfera classica, personaggi carismatici e una storia lunga, colorata e piena di momenti memorabili. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - Dragon Quest XI S arriva su Nintendo Switch 2: il JRPG di Square Enix torna con la Definitive Edition

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DRAGON QUEST VII REIMAGINED sur NINTENDO SWITCH 2 PREMIER TEST & GAMEPLAY FR

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