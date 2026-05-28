Due pregiudicati sono stati arrestati sulla riviera dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Cesenatico. I due avevano precedenti penali e periodi di detenzione da scontare. I controlli hanno portato al loro rintraccio e all’arresto. Non sono stati forniti dettagli sui loro identità o le accuse specifiche. L’operazione si è conclusa con il trasferimento in carcere dei due uomini.

Due persone con precedenti penali e periodi da scontare in carcere, nei giorni scorsi sono state fermate e arrestate dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Cesenatico. I militari hanno dato esecuzione a due distinti provvedimenti restrittivi, a carico di persone rintracciate sul territorio. Il primo, emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Forlì, è stato adottato nei confronti di una donna italiana di 50 anni residente a Forlì, la quale è stata condannata per una serie di reati in materia di falso, sostituzione di persona ed evasione, nel corso del 2018, quindi otto anni fa.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Doppio arresto, rintracciati in riviera due pregiudicati

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