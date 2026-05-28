L’ASL ha aumentato i punti prelievo presso il servizio ZeroCode, dopo le proteste degli utenti causate da disagi recenti. La decisione arriva in risposta alle numerose segnalazioni di code e attese troppo lunghe. Ora sono disponibili più postazioni per ridurre i tempi di attesa e migliorare l’efficienza del servizio. La misura mira a gestire meglio la domanda crescente e a evitare ulteriori disagi agli utenti.

Disagi e proteste a cascata da parte dell’utenza nelle scorse settimane sono stati l’antefatto della svolta. L’Azienda Usl Toscana Nord ha appena varato un piano di potenziamento strutturale delle attività di prelievo ematico, concentrato in particolare su tre presidi chiave del territorio: la Cittadella della Salute “Campo di Marte” e le strutture di Sant’Anna e Pontetetto. L’intervento mira a rispondere in modo efficiente alla crescente domanda da parte dell’utenza, riducendo i tempi di prenotazione e garantendo un servizio più fluido e capillare sul territorio. L’incremento dei posti disponibili tramite prenotazione su “Zero Code” ha un duplice obiettivo: da un lato assicurare risposte rapide a chi programma l’esame, dall’altro alleggerire la pressione sui servizi ad accesso diretto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dopo il caos, più posti per i prelievi. L’Asl potenzia il servizio ZeroCode

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Attese e disagi al Centro prelievi, “ZeroCode” manda in tilt il sistemaAl centro prelievi di Campo di Marte a Lucca si sono registrati aumenti nei tempi di attesa, che sono diventati il doppio rispetto al passato.

Asl To5: 13 posti per il Servizio Civile, scade l’8 aprileL’Asl To5 ha annunciato l’apertura di 13 posti disponibili per il Servizio Civile nell’ambito del progetto denominato “Guardiani del benessere”.

Temi più discussi: Dopo il caos, più posti per i prelievi. L’Asl potenzia il servizio ZeroCode; Basket : stop pesante per Barsanti, tre giornate dopo il caos finale; Vertice in Prefettura dopo il caos viabilità, ridotti i tempi di chiusura della Tangenziale; Azienda speciale di Terracina: caos dopo le dimissioni del vice Dg.

#AlmanaccoRock by @FabioLisci #OnThisDay #FrankZappa 26 maggio 1967 – Esce Absolutely Free di Frank Zappa and The Mothers of Invention Con Absolutely Free, secondo album dei Mothers of Invention, spinge ancora più avanti il caos organizzato x.com

qual è il modo più veloce per ottenere il Dono del Caos Incarnato della Carneficina? reddit

Pd nel caos dopo Venezia: i riformisti silurano Schlein. Basta voli pindarici, il voto ci riporti sulla terraIl giorno dopo le amministrative assomiglia sempre più a un regolamento di conti nel centrosinistra. E il nome che aleggia sopra tutto è uno: Venezia. La città simbolo che il Pd aveva trasformato nel ... giornalelavoce.it

Viterbo – Via della Pila sempre più nel caos dopo il cordolo: furgoni bloccati, auto impazzite e residenti esasperatiIl restringimento del già limitato doppio senso di marcia ha creato un imbuto che poteva però essere evitato semplicemente: rendere via della Pila a senso uni ... etrurianews.it