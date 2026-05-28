Dopo i litigi degli ultimi mesi in che rapporti sono Totti e sua figlia Chanel? Spunta una figura inaspettata!
Dopo mesi di tensioni e indiscrezioni, i rapporti tra Francesco Totti e la figlia Chanel sembrano essere migliorati. Non ci sono più segnalazioni di conflitti pubblici o di litigi recenti. La presenza di una figura inaspettata avrebbe contribuito a questa ricucitura, anche se non sono stati forniti dettagli specifici su chi o cosa abbia facilitato questa riappacificazione.
Dopo mesi segnati da indiscrezioni, tensioni familiari e rapporti apparentemente raffreddati, tra Francesco Totti e la figlia Chanel sembrerebbe finalmente essere tornato il sereno. A confermarlo sarebbero alcuni retroscena emersi nelle ultime ore, che raccontano di un clima molto più disteso rispetto al passato. E in questa ritrovata armonia familiare ci sarebbe stata anche una figura decisiva e inaspettata. Pace fatta per Totti e la figlia Chanel: le ultime novità! Le parole che Francesco Totti ha dedicato alla figlia dopo la vittoria a Pechino Express hanno sorpreso molti per il tono affettuoso e pieno di orgoglio. L’ex capitano della... 🔗 Leggi su Donnapop.it
La tassa della discordia | Patti Chiari | RSI Info
Notizie e thread social correlati
In che rapporti sono oggi Belen e Cecilia? Ecco tutta la verità dopo i tremendi litigi dei mesi scorsiDopo settimane di voci contrastanti e indiscrezioni, Cecilia Rodriguez ha deciso di parlare pubblicamente del rapporto con la sorella Belen.
Chanel Totti, l’indiscrezione che parla dei rapporti con Bastian e Noemi BocchiRecentemente si sono diffuse voci riguardo ai rapporti tra Chanel Totti e i due attuali compagni dei suoi genitori.
Argomenti più discussi: BM DA LBA/ Reyer conquista anche gara 2 con decisione, 87-75 e complica la faccenda a Tortona - di Ilaria Tubia; Aggressione ai Servizi Sociali, assistente colpita e uffici danneggiati; Lady Diana e il cane 'puzzolente' di Re Carlo: il retroscena dopo 40 anni; Maria Rossetto al seggio a 103 anni: Primo voto nel '46 per la monarchia.
Giornata nera per i fan degli Oasis il 23 Maggio del 2000. Dopo i continui litigi con il fratello Liam, Noel decise di lasciare il gruppo in pieno tour europeo. Il motivo? Liam aveva messo sparlato della moglie di Noel affermando che Anais non fosse realmente su facebook
Posso dire che dopo 2 mesi di litigi continui, sceneggiate, manie di protagonismo e quant'altro, sarei contenta se gli Inquilini rimasti trascorressero finalmente gli ultimi giorni in pace e serenità? Dopotutto il #gfvip sta finendo, sarebbe ora di dare spazio anche x.com