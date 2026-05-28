Dopo mesi di tensioni e indiscrezioni, i rapporti tra Francesco Totti e la figlia Chanel sembrano essere migliorati. Non ci sono più segnalazioni di conflitti pubblici o di litigi recenti. La presenza di una figura inaspettata avrebbe contribuito a questa ricucitura, anche se non sono stati forniti dettagli specifici su chi o cosa abbia facilitato questa riappacificazione.

Dopo mesi segnati da indiscrezioni, tensioni familiari e rapporti apparentemente raffreddati, tra Francesco Totti e la figlia Chanel sembrerebbe finalmente essere tornato il sereno. A confermarlo sarebbero alcuni retroscena emersi nelle ultime ore, che raccontano di un clima molto più disteso rispetto al passato. E in questa ritrovata armonia familiare ci sarebbe stata anche una figura decisiva e inaspettata. Pace fatta per Totti e la figlia Chanel: le ultime novità! Le parole che Francesco Totti ha dedicato alla figlia dopo la vittoria a Pechino Express hanno sorpreso molti per il tono affettuoso e pieno di orgoglio. L’ex capitano della... 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Dopo i litigi degli ultimi mesi, in che rapporti sono Totti e sua figlia Chanel? Spunta una figura inaspettata!

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La tassa della discordia | Patti Chiari | RSI Info

Notizie e thread social correlati

In che rapporti sono oggi Belen e Cecilia? Ecco tutta la verità dopo i tremendi litigi dei mesi scorsiDopo settimane di voci contrastanti e indiscrezioni, Cecilia Rodriguez ha deciso di parlare pubblicamente del rapporto con la sorella Belen.

Chanel Totti, l’indiscrezione che parla dei rapporti con Bastian e Noemi BocchiRecentemente si sono diffuse voci riguardo ai rapporti tra Chanel Totti e i due attuali compagni dei suoi genitori.

Argomenti più discussi: BM DA LBA/ Reyer conquista anche gara 2 con decisione, 87-75 e complica la faccenda a Tortona - di Ilaria Tubia; Aggressione ai Servizi Sociali, assistente colpita e uffici danneggiati; Lady Diana e il cane 'puzzolente' di Re Carlo: il retroscena dopo 40 anni; Maria Rossetto al seggio a 103 anni: Primo voto nel '46 per la monarchia.

Posso dire che dopo 2 mesi di litigi continui, sceneggiate, manie di protagonismo e quant'altro, sarei contenta se gli Inquilini rimasti trascorressero finalmente gli ultimi giorni in pace e serenità? Dopotutto il #gfvip sta finendo, sarebbe ora di dare spazio anche x.com