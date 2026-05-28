Dopo i controlli del Nas chiuse due piscine in Trentino
Dopo controlli dei carabinieri del Nas, due piscine in Trentino sono state chiuse temporaneamente. Le ispezioni sono state effettuate in hotel, campeggi e altre strutture ricettive. I controlli hanno riguardato le condizioni igienico-sanitarie e la conformità alle norme di sicurezza. Sono state riscontrate irregolarità che hanno portato alla chiusura immediata delle strutture interessate. Nessun dettaglio sui nomi delle strutture o sui motivi specifici delle irregolarità è stato reso noto.
Due piscine sono state chiuse temporaneamente a seguito dei controlli dei carabinieri trentini del Nas che hanno effettuato ispezioni in hotel, campeggi e strutture. I militari hanno rilevato mancanze igienico sanitarie o di sicurezza con particolare riferimento a custodia, presenza di salvagenti. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
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Irregolarità in piscina: due strutture chiuse temporaneamente dopo i controlli del Nas facebook
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