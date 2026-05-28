Dopo i controlli del Nas chiuse due piscine in Trentino

Notizia in breve

Dopo controlli dei carabinieri del Nas, due piscine in Trentino sono state chiuse temporaneamente. Le ispezioni sono state effettuate in hotel, campeggi e altre strutture ricettive. I controlli hanno riguardato le condizioni igienico-sanitarie e la conformità alle norme di sicurezza. Sono state riscontrate irregolarità che hanno portato alla chiusura immediata delle strutture interessate. Nessun dettaglio sui nomi delle strutture o sui motivi specifici delle irregolarità è stato reso noto.