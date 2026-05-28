Il Forum delle Famiglie chiede una legge urgente per proteggere minori e soggetti fragili nel digitale. Bordignon evidenzia che la tutela non può dipendere solo da responsabilità individuali o soluzioni tecniche isolate. La società deve intervenire con norme specifiche per garantire sicurezza e protezione ai bambini online. La proposta mira a rafforzare le misure di tutela e prevenzione contro i rischi digitali.

“Il senso etico di una società si misura da ciò che fa per i suoi bambini. La protezione dei minori nell’ecosistema digitale non può essere delegata alla sola responsabilità individuale né affidata a soluzioni tecniche isolate. Serve un sistema di protezione primaria fondato su regole, standard tecnici e responsabilità condivise” - così si è espresso Adriano Bordignon, Presidente del Forum delle Associazioni Familiari in occasione dell’audizione presso la Commissione Parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza, sull’impatto di internet e delle nuove tecnologie sulla salute psicofisica dei minori. “Abbiamo chiesto alla Commissione di... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Digitale, Bordignon (Forum Famiglie): “Serve urgentemente una legge per proteggere minori e soggetti fragili”

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