digital renaissance per ripensare il futuro

Da oggi a sabato al "DoubleTree by Hilton Florence Metropole" l’evento promosso da New Direction con il parlamentare europeo Francesco Torselli. Firenze accoglie " Digital Renaissance ", tre giornate di incontri e approfondimenti dedicati all’impatto dell’evoluzione digitale e dell’ intelligenza artificiale sulle arti e la letteratura, sull’istruzione e la sanità, sul mercato del lavoro e sulle smart cities. I lavori si apriranno oggi alle 15 con i saluti istituzionali di Nicola Procaccini, membro del Parlamento europeo, presidente di New Direction e Co-Chair del gruppo ECR, e Francesco Torselli, membro del Parlamento europeo di Fratelli d’Italia – ECR. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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The 2026 German Renaissance: How Europes Economic Engine is Re-engineering for the Future

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