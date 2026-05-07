Ripensare l' Europa un convegno mette al centro il futuro dell' Ue

Un convegno dedicato al futuro dell’Unione Europea ha riunito esperti e rappresentanti di diversi paesi per discutere delle sfide attuali. Tra i temi affrontati ci sono le questioni di sovranità, gli allargamenti incerti, i conflitti ai confini e la stabilità dei trattati europei. In un momento di tensioni e cambiamenti, l’attenzione si concentra sulle prospettive di un’Europa che fatica a trovare una direzione chiara.

Sovranità messa in discussione, allargamenti incerti, guerre ai confini, trattati traballanti: l'Europa non è mai stata così al centro del dibattito, eppure così difficile da leggere.È in questo contesto che sabato 9 maggio dalle ore 10, Festa dell'Europa, la Sala Piana dell'Università Cattolica.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it 16 04 26 Mediterranea School 2026 (BARI) Notizie correlate Sfida energetica e futuro dell’UE. Oggi a Firenze il convegno di QNLa riflessione sul futuro del Vecchio Continente trova la sua sede ideale nella cornice solenne e maestosa del Salone dei Cinquecento di Palazzo... «Leone XIV mette Cristo al centro. Nella Ue vedo tentazioni totalitarie»Eminenza, ha notato un cambiamento nella Chiesa con il pontificato di Leone XIV rispetto al pontificato di Francesco? «Papa Francesco è venuto... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Ue: Von der Leyen invita l'Europa a ripensare alle priorità energetiche; Lavoro, ambiente, scienza e società: 9 novità in libreria ad aprile 2026; Per il rilancio dell’Europa in un Maghreb multipolare; A Verona Ri-umanizzare l’educazione: due giornate per ripensare la scuola tra pensiero critico e pedagogie del rispetto. Ripensare l’Europa, in Cattolica incontro con il ministro Foti e il professor BestagnoSovranità messa in discussione, allargamenti incerti, guerre ai confini, trattati traballanti: l'Europa non è mai stata così al centro del dibattito, ... piacenzasera.it L’Europa deve ripensare il suo assetto per garantire la sicurezza. Il consiglio di ZelenskyE’ andata di merda, ha detto un funzionario europeo a Politico parlando dell’incontro tra il presidente americano, Donald Trump, e il segretario generale della Nato, Mark Rutte: La conversazione è ... ilfoglio.it Da Civitavecchia a Gaeta un laboratorio galleggiante per ripensare la comunità accademica e valorizzare le potenzialità di tutti - facebook.com facebook Il Garante regionale dei diritti della persona promuove un convegno per ripensare il sistema penitenziario: più dignitoso per le persone detenute, più sostenibile per chi ci lavora. 25 maggio ore 9:00 Programma completo e iscrizioni: garante-diritti.region x.com