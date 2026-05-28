Difesa Eurispes | per il 44,2% degli italiani le spese sono un costo per il Paese

Il 44,2% degli italiani considera le spese per la Difesa un costo per il Paese, mentre il 32,1% le valuta come un investimento. Il restante 23,7% non ha un’opinione definita. Questi dati emergono da un’indagine condotta dall’Eurispes. La percezione delle risorse destinate alla Difesa varia notevolmente tra gli intervistati, con una quota significativa che non si esprime.

Roma, 28 mag. (Adnkronos) - - Il 44,2% degli italiani considera un costo le risorse destinate alla Difesa, al contrario, il 32,1% le vede come un investimento, mentre moltissimi, il 23,7%, non sanno esprimersi in merito. Mettendo a confronto queste risposte con quelle fornite al medesimo quesito nel 2024, si può osservare come sia aumentata la quota di coloro che vedono le spese per la Difesa soprattutto come un costo (dal 36,2% al 44,2%). Lo rileva il Rapporto Italia 2026 di Eurispes. "La guerra di oggi, non solo rispetto alla Seconda Guerra Mondiale, ma anche a conflitti di 10-15 anni fa, è un fenomeno a 360 gradi, molto più complesso e... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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