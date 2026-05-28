Difendeva le candele vere | devastava i lumini elettrici nelle chiese fermato col taser
Un uomo è stato fermato dopo aver danneggiato lumini elettrici nelle chiese. Si è opposto all’intervento delle forze dell’ordine, che hanno dovuto utilizzare un taser per immobilizzarlo. In precedenza, aveva distrutto le luci di Natale elettriche, preferendo le candele vere. Durante i controlli, ha dichiarato di preferire la fede con le candele, non con la presa elettrica. Nessuna altra persona è rimasta ferita.
Questo articolo usa ironia e linguaggio vernacolare per commentare fatti reali SANSEPOLCRO – “La fede sì, ma con la presa Schuko no”. Sarebbe questa la frase urlata dal 39enne che martedì mattina ha seminato il panico in due chiese del centro storico di Sansepolcro, abbattendo a colpi di furia mistica i candelabri elettrici votivi. Secondo quanto ricostruito, l’uomo – residente a Firenze ma domiciliato in Valtiberina – avrebbe sviluppato una personale crociata contro i lumini a gettone, rei a suo dire di aver trasformato la spiritualità in “un reparto piccoli elettrodomestici di Leroy Merlin”. Prima il blitz nella chiesa del Buon Gesù, poi l’assalto in Cattedrale: due candelabri rovesciati, fedeli increduli e parroci costretti a spiegare che no, non era una performance artistica finanziata dal Giubileo. 🔗 Leggi su Lortica.it
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