Difendeva le candele vere | devastava i lumini elettrici nelle chiese fermato col taser

Notizia in breve

Un uomo è stato fermato dopo aver danneggiato lumini elettrici nelle chiese. Si è opposto all’intervento delle forze dell’ordine, che hanno dovuto utilizzare un taser per immobilizzarlo. In precedenza, aveva distrutto le luci di Natale elettriche, preferendo le candele vere. Durante i controlli, ha dichiarato di preferire la fede con le candele, non con la presa elettrica. Nessuna altra persona è rimasta ferita.