Un attacco israeliano ha colpito l’area di Shuwayfat, a sud di Beirut, dopo tre settimane. L’operazione ha provocato danni e distruzione in quella zona. Non sono stati resi noti dettagli su eventuali vittime o feriti. Le autorità libanesi hanno confermato il bombardamento senza fornire ulteriori informazioni. La zona colpita si trova a sud della capitale, in una regione abitata e strategica nel contesto del conflitto.

Israele ha lanciato un attacco su Beirut, il primo sulla capitale libanese da tre settimane. Il raid ha colpito l’area di Shuwayfat, a sud della capitale. Secondo i media israeliani l’obiettivo del raid era Ali al-Husni, indicato come responsabile della forza missilistica della divisione Imam Hossein, una milizia iraniana che opera a fianco di Hezbollah. Non è tuttavia chiaro se il bersaglio sia stato ucciso nell’attacco. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Devastazione e macerie, le conseguenze dell’attacco israeliano a sud di Beirut

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Devastazione e macerie: le conseguenze dell'attacco israeliano a sud di Beirut

Notizie e thread social correlati

Libano, attacco israeliano a Beirut: escavatore tra le macerie di un quartiere distruttoLa mattina seguente ai bombardamenti israeliani che hanno colpito il quartiere di Jnah, a sud di Beirut, un escavatore sta rimuovendo le macerie tra...

Libano, macerie e morti a Beirut: le immagini della devastazione dopo i bombardamenti a tappeto israelianiA Beirut, la capitale del Libano, si sono verificati pesanti bombardamenti che hanno provocato ingenti danni e vittime.

Temi più discussi: Devastazione e macerie: le conseguenze dell'attacco israeliano a sud di Beirut; Devastazione e macerie: le conseguenze dell'attacco israeliano a sud di Beirut; Post sisma nell’alto Nera maceratese: incontro con le comunità sulla ricostruzione a Castelsantangelo sul Nera e Visso con focus su dissesto idrogeologico e cantieri; Ricostruzione, Commissario a confronto Castelsantangelo il centro con più macerie.

Artisti palestinesi che dipingono un murale di Lamine Yamal tra le macerie di Gaza. reddit

Palazzi sventrati e macerie, la devastazione di Gaza vista dal droneMilano, 11 ott. (askanews) – Un ammasso di macerie e decine di palazzi sventrati dai bombardamenti. Immagini drammatiche che ricordano altre città spettrali, come ad esempio diventarono Aleppo e ... affaritaliani.it

Angelina Jolie tra le macerie a Mosul: Mai vista una simile devastazioneAngelina Jolie, inviata dell’UNHCR in visita al campo profughi di Domiz in Iraq, cammina tra le macerie di Mosul, città occupata dall’Isis per tre anni. La Jolie, accompagnata dai residenti tra le ... affaritaliani.it