Deruta nel centro storico in corso gli interventi di rigenerazione urbana

Notizia in breve

A Deruta, nel centro storico, sono ripresi i lavori di rigenerazione urbana. Si tratta del secondo stralcio che riguarda la riqualificazione di vie e piazze della zona centrale. I lavori sono in corso e proseguono nel rispetto del programma previsto. Nessuna informazione aggiuntiva sui tempi o sulle modalità delle opere.