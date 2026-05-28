Deruta nel centro storico in corso gli interventi di rigenerazione urbana
A Deruta, nel centro storico, sono ripresi i lavori di rigenerazione urbana. Si tratta del secondo stralcio che riguarda la riqualificazione di vie e piazze della zona centrale. I lavori sono in corso e proseguono nel rispetto del programma previsto. Nessuna informazione aggiuntiva sui tempi o sulle modalità delle opere.
Riprendono e proseguono i lavori di rigenerazione urbana all'interno del centro storico di Deruta, con il capoluogo interessato dal secondo stralcio funzionale degli interventi di riqualificazione di vie e piazze della città. Opere come sempre in questi casi complesse, andando ad interessare. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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