I filmati ripresi dai droni durante il derby della Mole mostrano la dinamica del ferimento di un giovane tifoso. Le immagini evidenziano il momento in cui un lacrimogeno viene lanciato, ma non chiariscono chi abbia effettuato il lancio. Le indagini si concentrano sull’identificazione di chi abbia lanciato il dispositivo che ha colpito il tifoso.

? Punti chiave Cosa mostrano i filmati dei droni sulla dinamica del ferimento?. Chi ha lanciato il dispositivo che ha colpito il giovane tifoso?. Perché le curve di Lazio e Milan si sono unite nel sostegno?. Come influirà l'esito delle indagini sulla gestione della sicurezza urbana?.? In Breve Otto arresti e undici Daspo emessi contro i membri del gruppo Viking.. Questore Massimo Gambino riferisce contusioni agli agenti per lanci di pietre in piazzale San Gabriele.. Ultras di Lazio, Foggia e Milan manifestano solidarietà per il ferito in diverse città.. Indagini del magistrato Paolo Scafi analizzano filmati droni e telecamere di sorveglianza.. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Derby della Mole: il tifoso si risveglia, indagine sul lacrimogeno

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