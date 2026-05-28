Davide Bramante al museo delle Genti d’Abruzzo con Grand tour
Il 30 maggio alle 13 sarà inaugurata al museo delle Genti d’Abruzzo la mostra personale “Grand tour” di Davide Bramante, promossa dalla fondazione Genti d’Abruzzo con il patrocinio del comune di Pescara. La mostra presenta una serie di opere dell’artista e sarà aperta al pubblico. L’evento si svolge nel contesto di un’istituzione culturale pubblica e durerà fino a data da definire.
Il prossimo 30 maggio, alle ore 13, sarà inaugurata la mostra personale “Grand tour” di Davide Bramante al museo delle Genti d’Abruzzo, presentata dalla fondazione Genti d’Abruzzo con il patrocinio del comune di Pescara.L’esposizione, a cura di Marcello Palminteri e con il coordinamento di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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