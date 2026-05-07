Flaiano giornalista | convegno al museo delle Genti
Venerdì 8 maggio si terrà, nell’auditorium Petruzzi del museo delle Genti, il convegno intitolato "Flaiano giornalista", organizzato dall’associazione culturale Ennio Flaiano, i premi internazionali Flaiano con la collaborazione dell’ordine dei giornalisti dell’Abruzzo. Appuntamento dalle 10 alle.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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