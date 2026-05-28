Dai Twin Violins ad Alessandro Gandolfo | 4 serate di spettacolo con Raffadali in Production

Dal 30 maggio al 2 giugno, piazza Europa ospiterà “Raffadali in Production 2026”, una rassegna di quattro serate dedicata a musica, spettacoli e promozione del territorio. La manifestazione prevede esibizioni di gruppi come i Twin Violins e l’artista Alessandro Gandolfo, con spettacoli che coinvolgono il pubblico locale. Durante le serate saranno presenti anche iniziative per valorizzare le eccellenze della zona e far conoscere le tradizioni della comunità.

Dal 30 maggio al 2 giugno piazza Europa ospiterà “Raffadali in Production 2026”, rassegna che unirà musica, spettacoli e promozione del territorio con quattro serate dedicate all’intrattenimento e alle eccellenze locali. Accanto agli spettacoli sarà allestita anche una fiera in piazza con. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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