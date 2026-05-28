Da Santo a Santo in bici da Reggio Calabria a Padova per solidarietà

Un ciclista ha percorso in bici circa 1.000 chilometri da Reggio Calabria a Padova, dal primo al 6 giugno, partecipando alla maratona solidale. L’evento, chiamato “Da Santo a Santo”, è promosso dalla Fondazione Giovanni Celeghin, creata nel 2012 in memoria dell’imprenditore deceduto nel 2011 per un glioblastoma multiforme. La pedalata si svolge lungo diverse tappe, coinvolgendo vari territori italiani.

Dall’1 al 6 giugno torna “Da Santo a Santo”, la maratona ciclistica solidale promossa dalla Fondazione Giovanni Celeghin, nata nel 2012 per ricordare l’imprenditore Giovanni Celeghin, scomparso nel 2011 a causa di un glioblastoma multiforme. Giunta alla sua 13esima edizione, la manifestazione. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Reggio Calabria, uomo cammina in bici sul raccordo autostradale

Notizie e thread social correlati

Polizia israeliana vieta l'accesso al Santo Sepolcro al cardinale Pizzaballa, solidarietà da Proietti e FerdinandiNella mattina di oggi, la polizia israeliana ha impedito al cardinale Pierbattista Pizzaballa e a padre Francesco Ielpo, custode della chiesa del...

Pizzaballa torna al Santo Sepolcro e celebra la messa del giovedì santoDopo un periodo di polemiche, il patriarca latino di Gerusalemme ha fatto ritorno al Santo Sepolcro e ha presieduto la messa del giovedì santo, nota...

Argomenti più discussi: VIDEO | Padova Flash, le notizie da tutto il territorio; Reggio Calabria, Santo Federico e Francesco Vadalà saranno ordinati sacerdoti in Cattedrale; Cannizzaro vince a Reggio Calabria e strappa il comune al centrosinistra dopo 12 anni; San Carlo Acutis, mamma Antonia nel Duomo di Reggio: Accettare la sofferenza è salvezza per altri. La morte è il passaggio per la Vita vera · ilreggino.it.

Castello Santo Niceto a sud di Reggio Calabria edificato nell'ultima fase bizantina tra X-XI sec., sentinella dello stretto di Messina. Da qui si gode di una vista formidabile utile ad avvistare in tempo i nemici (saraceni). #Calabria #arte #beauty #Heritage #lands x.com

Da Santo a Santo, in bici da Reggio Calabria a Padova per solidarietàGiunta alla 13esima edizione, la maratona ciclistica promossa dalla Fondazione Celeghin si pone l'obiettivo di sensibilizzare e sostenere gli studi sui tumori cerebrali. I fondatori dell'iniziativa: ... padovaoggi.it