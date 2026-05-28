Da internet al cinema | quanti brividi lascia la leggenda delle Backrooms ?
Un giovane regista porta sul grande schermo la leggenda delle Backrooms. Il film, diretto da Kane Parsons, classe 2005, uscirà il 27 maggio e cerca di ricreare le atmosfere del fenomeno nato e diffuso online. La storia si basa sulla popolare leggenda di ambienti infiniti e inquietanti, già molto condivisa su internet. La pellicola si propone di trasformare il mito digitale in un prodotto cinematografico.
Da internet al cinema. Il giovane regista Kane Parsons, classe 2005, porta la leggenda della Backrooms sul grande schermo dal 27 maggio con un film che prova ad evocare le stesse atmosfere di uno dei fenomeni più popolari nati e cresciuti in rete.Immaginate una moltitudine di corridoi e stanze. 🔗 Leggi su Today.it
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