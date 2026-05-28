cultura e territorio bando da 180mila euro

La Fondazione Comunitaria del Varesotto e la Camera di Commercio di Varese hanno annunciato un nuovo bando da 180mila euro. Il progetto si chiama “Cultura motore di sviluppo 2026” e mira a sostenere iniziative culturali nel territorio locale. Il finanziamento è destinato a enti e associazioni che promuovono attività culturali e territoriali. La scadenza per le domande non è ancora stata comunicata.

Fondazione Comunitaria del Varesotto e Camera di Commercio di Varese rinnovano il proprio impegno a favore del sistema culturale locale con il bando “ Cultura motore di sviluppo 2026 ”. Per questa nuova edizione la dotazione complessiva è pari a 180mila euro, destinata alle organizzazioni non profit del territorio attive in ambito culturale. L’obiettivo principale è quello di accompagnare gli enti in un percorso di crescita organizzativa, gestionale e comunicativa, sostenendo al tempo stesso progettualità capaci di arricchire l’ offerta culturale del Varesotto. Il bando riconosce infatti la cultura come leva di sviluppo territoriale: un ambito in grado di generare benessere collettivo, rafforzare l’identità locale, promuovere occupazione qualificata e favorire nuove forme di partecipazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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