Il Food Monitor Program di Cuba ha accusato la società militare Gaesa di usare il cibo come strumento di controllo. Secondo il rapporto, l'élite militare gestisce gran parte della distribuzione alimentare sull’isola. Inoltre, si segnala che il 96% della popolazione cubana ha subito una perdita nel potere d’acquisto negli ultimi anni. Le autorità locali hanno risposto alle accuse senza commentare ufficialmente.

? Domande chiave Come può un'élite militare controllare l'intero sistema alimentare di un'isola?. Perché il 96% dei cubani ha perso il potere d'acquisto?. Chi sono i soggetti schiacciati dal monopolio di Gaesa?. Come influirà la denuncia alle Nazioni Unite sulla gestione delle risorse?.? In Breve Produzione nazionale calata del 67% nell'ultimo quinquennio con 80% di alimenti importati.. Il 96% dei cubani ha perso il potere d'acquisto per i beni alimentari.. Solo il 29% della popolazione garantisce la consumazione di due pasti al giorno.. Dossier inviato al relatore speciale Onu sul diritto all'alimentazione contro Gaesa.. La Food Monitor Program ha presentato un dossier alle Nazioni Unite accusando il conglomerato militare cubano Gaesa di gestire l’intero sistema alimentare dell’isola. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cuba, Food Monitor Program accusa Gaesa di usare il cibo come arma

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