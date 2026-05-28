Cronache Cittadine • L’Annuario 2026 dei personaggi colleferrini è in distribuzione gratuita
È in distribuzione gratuita l’Annuario 2026 di Cronache Cittadine. Il volume raccoglie informazioni sui personaggi e le realtà locali, con dati aggiornati fino al 2026. La pubblicazione si può trovare presso i punti di distribuzione abituali e online. L’annuario include sezioni dedicate a imprese, associazioni e figure pubbliche del territorio. La distribuzione avviene senza costi e senza restrizioni, rivolgendosi ai cittadini e alle realtà locali interessate.
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