' ' crescere la guerra' ' di francesca mannocchi e rodrigo d' erasmo al festival life 2026

Milano, 14 maggio 2026 - Continua il tour di ''Crescere, la guerra'' di Francesca Mannocchi e Rodrigo D'Erasmo con l'appuntamento al Festival Life 2026 alla Fabbrica del Vapore.''CRESCERE, LA GUERRA''Dopo il debutto nel 2025, “Crescere, la guerra” prosegue nel 2026 il suo percorso nei teatri. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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Per non distogliere lo sguardo. Crescere, la guerra - Francesca Mannocchi e Rodrigo D'Erasmo

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