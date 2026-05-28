Cpr anche in Emilia-Romagna | Non sappiamo nulla

Notizia in breve

Durante un question time alla Camera, si è parlato della possibilità di aprire sei nuove strutture di Cpr in diverse regioni, tra cui l’Emilia-Romagna. Tuttavia, da Bologna e da viale Aldo Moro hanno dichiarato di non aver ricevuto comunicazioni ufficiali riguardo a questa decisione. La regione, quindi, non ha ancora dettagli o conferme ufficiali sui piani relativi ai centri di permanenza.