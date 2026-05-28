Cpr anche in Emilia-Romagna | Non sappiamo nulla
Durante un question time alla Camera, si è parlato della possibilità di aprire sei nuove strutture di Cpr in diverse regioni, tra cui l’Emilia-Romagna. Tuttavia, da Bologna e da viale Aldo Moro hanno dichiarato di non aver ricevuto comunicazioni ufficiali riguardo a questa decisione. La regione, quindi, non ha ancora dettagli o conferme ufficiali sui piani relativi ai centri di permanenza.
Si torna a parlare di Cpr. Tra le regoni che dovrebbero ospitare sei nuove strutture indicate dal ministro dell’interno, durante il question time alla Camera, si ri-legge Emilia-Romagna, anche se da Bologna e da viale Aldo Moro assicurano di non avere ricevuto alcuna comunicazione ufficiale.“Non. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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