Cpr al Centro Fernandes un incontro per dire ' no' al Centro per il rimpatrio ma per costruire alternative di dignità e inclusione

Nel quartiere Fernandes si è svolto un incontro che ha riunito diverse associazioni e cittadini per esprimere opposizione alla creazione di un Centro di Permanenza per il Rimpatrio. L’obiettivo è promuovere alternative di dignità e inclusione, lasciando intendere una forte volontà di non accogliere strutture di questo tipo nella regione. L’appuntamento si inserisce in una mobilitazione più ampia, con eventi pubblici e manifestazioni in tutta la zona.

In vista dell’incontro pubblico promosso in risposta all'appello dell’arcivescovo di Capua e vescovo di Caserta, monsignor Pietro Lagnese, cresce la mobilitazione per ribadire un convinto ‘no’ alla costruzione di Centri di Permanenza per il Rimpatrio (Cpr) in Campania e su tutto il territorio. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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