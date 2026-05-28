Cpr al Centro Fernandes un incontro per dire ' no' al Centro per il rimpatrio ma per costruire alternative di dignità e inclusione

Da casertanews.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel quartiere Fernandes si è svolto un incontro che ha riunito diverse associazioni e cittadini per esprimere opposizione alla creazione di un Centro di Permanenza per il Rimpatrio. L’obiettivo è promuovere alternative di dignità e inclusione, lasciando intendere una forte volontà di non accogliere strutture di questo tipo nella regione. L’appuntamento si inserisce in una mobilitazione più ampia, con eventi pubblici e manifestazioni in tutta la zona.

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