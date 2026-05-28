Cosa fare questo weekend a Firenze

Da firenzetoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel fine settimana del 29-31 maggio, a Firenze e provincia, si svolgono numerosi eventi. Viene proposta una fiera artistica, con esposizioni di pittura e scultura, e un concerto di musica classica in centro. Sono previsti anche mercatini di prodotti locali e spettacoli teatrali all’aperto. Le mostre temporanee nei musei resteranno aperte, mentre alcune strade saranno chiuse al traffico per le manifestazioni pubbliche.

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Di seguito gli appuntamenti da non perdere a Firenze e provincia nel weekend del 29-30 e 31 maggio 2026.Fiera del disco di FirenzeFirenze si prepara ad accogliere gli amanti della musica e del collezionismo in occasione della 5° Fiera del Disco, CD e Vinile. L'evento, a ingresso totalmente. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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