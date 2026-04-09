Cosa fare a Firenze questo weekend

Ecco gli eventi e le iniziative principali che si svolgono a Firenze e dintorni nel fine settimana del 10, 11 e 12 aprile 2026. Sono in programma mostre, mercati e spettacoli che coinvolgono diverse location della città e delle zone limitrofe. La città si anima con diverse proposte culturali e ricreative pensate per i residenti e i visitatori. Di seguito, una panoramica degli appuntamenti più rilevanti.

Di seguito gli appuntamenti da non perdere a Firenze e provincia nel weekend del 10-11 e 12 aprile 2026.Domenica Metropolitana: gli appuntamenti gratuiti nei musei fiorentiniNella giornata del 12 aprile 2026, Domenica Metropolitana, tutti i residenti della Città Metropolitana di Firenze avranno. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Cosa fare questo weekend a FirenzeDi seguito gli appuntamenti da non perdere a Firenze e provincia nel weekend del 23-24 e 25 gennaio 2026. 10 cose da vedere e gustare a Firenze che conoscono solo i veri fiorentini Temi più discussi: Cosa fare a Firenze nel weekend di Pasqua; Pasquetta 2026 a Firenze e in Toscana: musei aperti, mercatini, super pic nic e altri eventi, ecco cosa fare; Tradizioni, processioni, mercatini: cosa fare in Toscana per Pasquetta; Firenze, a Pasqua riapre la Terrazza di Saturno di Palazzo Vecchio. Firenze, il 12 aprile torna la Domenica Metropolitana con ingresso gratis nei museiEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it Angeli dei trapianti, una corsa contro il tempo: a Firenze l’anteprima del docufilm Il donoAlla Sala Pistelli di Palazzo Medici Riccardi il racconto della filiera della vita, dalla donazione al trapianto, attraverso le storie vere dei volontari Nopc ... lanazione.it Ripropongo questo video in cui spiego cosa significa davvero avere i trigliceridi elevati, perché non vanno sottovalutati, quali sono le cause più frequenti, anche quelle insospettabili, e cosa puoi fare per abbassarli in modo naturale ed efficace. #prevenzionec - facebook.com facebook “Cosa deve fare il governo della coalizione progressista nei prossimi cinque anni per migliorare la vita delle italiane e degli italiani” È questa la domanda che orienterà “Nova – Parola all’Italia”, un nuovo processo partecipato e concreto avviato nei giorni scor x.com