Cosa fare nel weekend a Monza e Brianza | i 5 eventi anche gratis scelti per voi

Nel fine settimana di ponte del 2 giugno, cinque eventi si svolgono nella zona di Monza e Brianza, alcuni gratuiti. Tra le iniziative ci sono mercatini, spettacoli all'aperto e manifestazioni gastronomiche. Le attività si svolgono in diverse location, con orari variabili e ingressi liberi o a pagamento. La maggior parte degli eventi si concentra nelle piazze principali e nei parchi della provincia.

Sarà un weekend che profuma di relax e allegria quello che caratterizza il ponte del 2 giugno, perfetto per mangiare e bene, stare in compagnia e divertirsi. E a Monza e in Brianza sono diversi e per tutti i gusti gli eventi in programma. A Monza per esempio si fa festa in Autodromo, teatro del. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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Weekend in Brianza: 15 -17 maggio 2026, 6 eventi da non perdere

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