Corso tutor di educazione emozionale con Paolo Mai

Un corso di formazione per tutor di educazione emozionale si tiene con Paolo Mai. La formazione risponde alla crescente domanda di professionisti qualificati in questo settore, che si sta espandendo in Italia e nel mondo. L’obiettivo è preparare figure professionali in grado di portare l’educazione delle emozioni in scuole, società sportive e altri contesti educativi. La richiesta di figure specializzate è in aumento, segnalando una diffusione significativa di questa disciplina.

L'educazione emozionale si sta diffondendo meravigliosamente in Italia e nel mondo e c'è un grande bisogno di professioniste e professionisti preparati per portare questa Rivoluzione Gentile nelle scuole, nelle società sportive e nei diversi contesti educativi. Con questo scopo nasce il percorso. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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UniON – Orchestra Nazionale Universitaria | Conferenza Stampa | Teatro alla Scala, 25 maggio 2026

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