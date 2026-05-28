Corso tutor di educazione emozionale con Paolo Mai

Da baritoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un corso di formazione per tutor di educazione emozionale si tiene con Paolo Mai. La formazione risponde alla crescente domanda di professionisti qualificati in questo settore, che si sta espandendo in Italia e nel mondo. L’obiettivo è preparare figure professionali in grado di portare l’educazione delle emozioni in scuole, società sportive e altri contesti educativi. La richiesta di figure specializzate è in aumento, segnalando una diffusione significativa di questa disciplina.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L'educazione emozionale si sta diffondendo meravigliosamente in Italia e nel mondo e c'è un grande bisogno di professioniste e professionisti preparati per portare questa Rivoluzione Gentile nelle scuole, nelle società sportive e nei diversi contesti educativi. Con questo scopo nasce il percorso. 🔗 Leggi su Baritoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

UniON – Orchestra Nazionale Universitaria | Conferenza Stampa | Teatro alla Scala, 25 maggio 2026

Video UniON – Orchestra Nazionale Universitaria | Conferenza Stampa | Teatro alla Scala, 25 maggio 2026

Notizie e thread social correlati

Come gestire rabbia e paura a scuola: a Granozzo un week end dedicato all'educazione emozionaleNel fine settimana del 2 e 3 maggio, una scuola di Granozzo con Monticello organizza un corso di educazione emozionale rivolto a studenti e...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web