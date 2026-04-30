Come gestire rabbia e paura a scuola | a Granozzo un week end dedicato all' educazione emozionale

Nel fine settimana del 2 e 3 maggio, una scuola di Granozzo con Monticello organizza un corso di educazione emozionale rivolto a studenti e insegnanti. L'iniziativa si svolge all’interno dell’istituto comprensivo Guido da Biandrate e mira a fornire strumenti pratici per affrontare emozioni come rabbia e paura in ambito scolastico. L’evento si svolge nel contesto di un progetto dedicato alla gestione delle emozioni a scuola.

Il 2 e il 3 maggio la scuola di Granozzo con Monticello, parte dell’istituto comprensivo Guido da Biandrate, ospita un corso di educazione emozionale. L'iniziativa rappresenta uno dei primi percorsi di questo genere organizzati sul territorio nazionale.Il programma del corsoL'appuntamento prevede.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Inter, meglio la rabbia della paura. Sbagliato giocare per gestire e non per vincereLa rabbia accumulata in un silenzio assordante per gli episodi arbitrali di ieri sarà l’energia di cui si dovrà nutrire l’Inter per gestire il... “Salerno in Love” 2026: sul Lungomare Trieste torna il week-end dedicato all’amoreDal 12 al 15 febbraio eventi, musica, installazioni e artigianato d’eccellenza per celebrare San Valentino sul lungomare di Salerno.