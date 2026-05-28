Corigliano Scalo Michele Emiliano presenta il suo romanzo L’alba di San Nicola alla Libreria Aurora

Notizia in breve

Venerdì 5 giugno, presso la Libreria Aurora a Corigliano Scalo, è stato presentato il romanzo “L’alba di San Nicola” di Michele Emiliano. L’autore ha letto alcuni passaggi del libro, seguito da un breve confronto con il pubblico. La presentazione si è svolta in un’atmosfera informale, con partecipanti seduti e alcuni che hanno posto domande all’autore. La serata ha visto una buona affluenza di pubblico.