Corigliano Scalo Michele Emiliano presenta il suo romanzo L’alba di San Nicola alla Libreria Aurora

Da laprimapagina.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Venerdì 5 giugno, presso la Libreria Aurora a Corigliano Scalo, è stato presentato il romanzo “L’alba di San Nicola” di Michele Emiliano. L’autore ha letto alcuni passaggi del libro, seguito da un breve confronto con il pubblico. La presentazione si è svolta in un’atmosfera informale, con partecipanti seduti e alcuni che hanno posto domande all’autore. La serata ha visto una buona affluenza di pubblico.

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Corigliano-Rossano – Nuovo appuntamento con la cultura a Corigliano Scalo. Venerdì 5 giugno, alle ore 18:00, la Libreria Aurora (situata in Via Nazionale, 87A) ospiterà un “Pomeriggio Letterario” di grande rilievo: la presentazione del romanzo “L’alba di San Nicola”, edito da Solferino e scritto da Michele Emiliano. L’opera, ambientata nel 1911, si muove sullo sfondo di un’Europa che si prepara alla guerra, raccontando dinamiche storiche e umane intense e drammatiche. I dettagli dell’incontro. L’evento, inserito nella cornice di una storica realtà che dal 1951 al 2026 festeggia ben 75 anni al servizio della cultura, si svilupperà attraverso un dibattito dinamico: Dialogo con l’autore: A condurre l’incontro e a dialogare con Michele Emiliano sarà il giornalista Fabio Buonofiglio. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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