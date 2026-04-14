‘L’alba dentro l’imbrunire’ Alberto Cirelli presenta il suo romanzo e dialoga con Maria Calabrese

Mercoledì 16 alle 17 nella biblioteca comunale Bassani di Ferrara si terrà un evento dedicato alla presentazione del romanzo 'L’alba dentro l’imbrunire', scritto da Alberto Cirelli. Durante l'incontro, l'autore discuterà del suo lavoro con Maria Calabrese, affrontando temi come il tempo, la memoria e le scelte di vita. L'iniziativa fa parte della rassegna 'Dialoghi d'autore' e si svolgerà in un ambiente pubblico dedicato alla cultura.

Sarà dedicato ai temi del tempo, della memoria e delle scelte di vita l'appuntamento con 'Dialoghi d'autore' in programma mercoledì 16 alle 17 alla biblioteca comunale Bassani di Ferrara. Protagonista dell’incontro sarà Alberto Cirelli, che dialogherà con Maria Calabrese. Letture a cura di Ilaria.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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