Coppa delle Nazioni | l’Italia apre la gara

L’Italia ha aperto la gara alla Coppa delle Nazioni Intesa Sanpaolo di salto ostacoli, con il sorteggio dell’ordine di partenza. La competizione, alla sua centesima edizione, prevede che le squadre siano state designate in base all’estrazione. La manifestazione si svolge su più giornate e vede la partecipazione di diverse nazioni. La prima squadra a scendere in campo è stata quella italiana, secondo l’ordine stabilito dal sorteggio ufficiale.

Cosa: Sorteggio dell’ordine di partenza per la centenaria Coppa delle Nazioni Intesa Sanpaolo di salto ostacoli.. Dove e Quando: Piazza di Siena, Roma (Villa Borghese). Venerdì 29 maggio 2026, con prologo alle ore 13:40 e inizio gara alle 14:30.. Perché: Per scoprire l’ordine di ingresso in campo delle dieci superpotenze equestri, con l’Italia prima al via e lo spettacolare sorvolo delle Frecce Tricolori.. Nel cuore verde di Roma, all’interno della splendida e storica cornice di Villa Borghese, sale l’attesa per uno degli appuntamenti sportivi e mondani più prestigiosi e antichi della capitale. Il fascino senza tempo dell’equitazione si prepara ad accendere nuovamente i riflettori con la celebre Coppa delle Nazioni Intesa Sanpaolo, l’evento agonistico clou dello CSIO di Roma. 🔗 Leggi su Ezrome.it

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Fervono i preparativi per il ritorno del ciclismo internazionale nellisola dopo 15 anni

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