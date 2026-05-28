La stagione di prosa 2026-2027 al Teatro della Fortuna prevede spettacoli con attori noti come Enrico Lo Verso, Maria Grazia Cucinotta, Stefano Accorsi e Veronica Pivetti. La programmazione include diverse rappresentazioni, confermando la presenza di grandi nomi nel cartellone. La stagione è stata annunciata senza variazioni significative rispetto alle precedenti. Le date e i dettagli degli spettacoli saranno comunicati prossimamente.

Enrico Lo Verso, Maria Grazia Cucinotta, Stefano Accorsi, Veronica Pivetti. Sono solo alcuni dei protagonisti della stagione di prosa 2026-2027 in programma al Teatro della Fortuna. Sette appuntamenti (6 di prosa e 1 di danza) che accompagneranno il pubblico da ottobre 2026 ad aprile 2027 e che sono stati presentati con largo anticipo ieri mattina, al Teatro della Fortuna, quando ancora non è terminata la stagione in corso: da questa sera, infatti, a domenica 31 maggio va in scena ‘Il Padre’ con Giorgio Colangeli. La nuova stagione di prosa sarà un’occasione per celebrare i 100 anni dalla pubblicazione dell’opera di Luigi Pirandello "Uno, nessuno e centomila" mettendo in scena uno spettacolo con Enrico Lo Verso, adattamento e regia Alessandra Pizzi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Conti in salvo e grandi star: il teatro guarda oltre

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

[MULTI SUB] Enemies beneath the neon lights, yet they fell in love between lies and gambling games

Notizie e thread social correlati

Tindari Festival, 70 anni di storia tra teatro musica e grandi nomi: il cartellone guarda al territorioIl Tindari Festival celebra 70 anni di attività con un programma ricco di eventi che si svolgeranno in tredici luoghi diversi nel comprensorio...

Cinecittà: nasce il Teatro 23 tra grandi star e il sogno del DavidA Cinecittà si apre un nuovo spazio con l'inaugurazione del Teatro 23, un edificio dedicato alle produzioni teatrali e cinematografiche.

Temi più discussi: Conti in salvo e grandi star: il teatro guarda oltre; Fiorentina, il Franchi prepara la resa dei conti: contestazione totale, salvo soltanto Vanoli; Schifani: Nessun motivo per votare prima, vado avanti come un treno; Rsa e ondate di calore: l'aria condizionata diventa un dispositivo salva anziani.

Conti in salvo e grandi star: il teatro guarda oltreEnrico Lo Verso, Maria Grazia Cucinotta, Stefano Accorsi, Veronica Pivetti. Sono solo alcuni dei protagonisti della stagione di prosa 2026-2027 in programma al Teatro della Fortuna. Sette appuntamenti ... ilrestodelcarlino.it

Se il Comolli-pensiero v'interessa, ecco l'intervento in cui l'Ad si dichiara responsabile salvo poi affibbiare le colpe agli altri. Domani l'analisi del bluff del francese svelato parola per parola Da ilbianconero.com la relazione sul flop Juve 25/26 consegnata a una x.com

Sopralluogo alla Torre dei Conti, Gualtieri: Da settembre i lavori di restauro. Il monumento è salvoOggi è un giorno importante. Voglio davvero esprimere la riconoscenza e la gratitudine agli uomini dei vigili del fuoco perché grazie alla loro professionalità abbiamo salvato un monumento che ... romatoday.it