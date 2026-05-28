Consegnato il fiocco tricolore per il gonfalone della Provincia
Mercoledì 27 maggio, nella Sala Giunta della Provincia di Piacenza, è stato consegnato un fiocco tricolore da aggiungere al gonfalone dell’Ente. La cerimonia si è svolta in un ambiente ufficiale, con l’obiettivo di migliorare il decoro e il valore simbolico del gonfalone. La consegna si inserisce in un momento di attenzione alle rappresentazioni istituzionali dell’amministrazione locale.
Nella giornata di mercoledì 27 maggio, presso la Sala Giunta della Provincia di Piacenza, si è svolta la consegna ufficiale di un fiocco tricolore destinato al gonfalone dell’Ente, con l’obiettivo di accrescerne il decoro e il valore simbolico.L’iniziativa, promossa dalla Delegazione. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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