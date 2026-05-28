Consegnato il fiocco tricolore per il gonfalone della Provincia

Notizia in breve

Mercoledì 27 maggio, nella Sala Giunta della Provincia di Piacenza, è stato consegnato un fiocco tricolore da aggiungere al gonfalone dell’Ente. La cerimonia si è svolta in un ambiente ufficiale, con l’obiettivo di migliorare il decoro e il valore simbolico del gonfalone. La consegna si inserisce in un momento di attenzione alle rappresentazioni istituzionali dell’amministrazione locale.