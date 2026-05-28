Confitarma riunisce a Brindisi il Consiglio Generale | focus sul Dl carburanti
A Brindisi si è svolto il Consiglio Generale di Confitarma, nell’ambito delle tappe del ciclo di incontri nelle principali città portuali italiane. L’assemblea ha avuto come tema principale il decreto-legge sui carburanti, senza ulteriori dettagli sui contenuti discussi. L’evento si inserisce nel calendario delle celebrazioni per i 125 anni dell’associazione.
BRINDISI - Si è svolto a Brindisi il Consiglio Generale di Confitarma, nuova tappa del percorso nelle principali città portuali italiane promosso per celebrare i 125 anni dell’Associazione. Dopo gli appuntamenti di Ravenna e Genova, Confitarma approda nel cuore del Mezzogiorno d’Italia, ospitata. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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