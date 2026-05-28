Confitarma riunisce a Brindisi il Consiglio Generale | focus sul Dl carburanti

Notizia in breve

A Brindisi si è svolto il Consiglio Generale di Confitarma, nell’ambito delle tappe del ciclo di incontri nelle principali città portuali italiane. L’assemblea ha avuto come tema principale il decreto-legge sui carburanti, senza ulteriori dettagli sui contenuti discussi. L’evento si inserisce nel calendario delle celebrazioni per i 125 anni dell’associazione.