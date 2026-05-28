Conerobus via all' ingresso di soggetti privati Avranno il 49% del capitale sociale che verrà aumentato

La Giunta comunale di Ancona ha approvato una modifica allo statuto di Conerobus e ha avviato la procedura per aumentare il capitale sociale, aprendo la partecipazione a soggetti privati. I privati avranno il 49% del capitale, che sarà successivamente aumentato. La decisione riguarda l’ingresso di investitori esterni nella società di trasporto pubblico locale.

ANCONA – La Giunta comunale di Ancona ha approvato la proposta di deliberazione che introduce modifiche allo statuto di Conerobus e avvia nel contempo il percorso per il successivo aumento di capitale sociale, con l’apertura al mercato dei privati. Gli atti saranno ora sottoposti al Consiglio. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Conerobus, per l'aumento di capitale si cercano investitori privati. Giovanni Zinni rassicura: «Manterremo il 51%»Conerobus sta cercando investitori privati per un aumento di capitale, con l’obiettivo di coinvolgere nuovi soggetti senza cedere il controllo.

La crisi di Conerobus. Poco personale, in affitto alcune linee a soci privati. Biglietti verso l’aumentoConerobus prevede di affittare alcune linee a operatori privati dal 1° luglio a causa di carenza di personale.

Apertura ai privati fino al 49% a Conerobus, via libera della giunta ad Ancona(ANSA) - ANCONA, 28 MAG - La giunta comunale di Ancona ha approvato le modifiche allo statuto di Conerobus e avviato il percorso per un aumento di capitale con apertura ai privati fino al 49%. Gli att ... msn.com

Conerobus, via dalla crisi. Ancona, dai soci privati 1 milione: Così salviamo l’aziendaANCONA Abbiamo il dovere di salvare l’azienda e il lavoro. Entro l’estate vogliamo chiudere la partita della messa in sicurezza della società, abbiamo il preciso obbligo di farlo. Per il sindaco ... corriereadriatico.it