Conerobus via all' ingresso di soggetti privati Avranno il 49% del capitale sociale che verrà aumentato

Da anconatoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Giunta comunale di Ancona ha approvato una modifica allo statuto di Conerobus e ha avviato la procedura per aumentare il capitale sociale, aprendo la partecipazione a soggetti privati. I privati avranno il 49% del capitale, che sarà successivamente aumentato. La decisione riguarda l’ingresso di investitori esterni nella società di trasporto pubblico locale.

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ANCONA – La Giunta comunale di Ancona ha approvato la proposta di deliberazione che introduce modifiche allo statuto di Conerobus e avvia nel contempo il percorso per il successivo aumento di capitale sociale, con l’apertura al mercato dei privati. Gli atti saranno ora sottoposti al Consiglio. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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