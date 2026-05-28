"Se era tutto perfetto, perché i cittadini hanno scelto il cambiamento?" È la domanda posta dalla lista civica "In Comune", che replica alle critiche mosse da "Recanati Insieme" nei confronti dell’amministrazione comunale. Secondo il gruppo di maggioranza (nella foto Romano Frenquelli), negli ultimi cinque anni dell’amministrazione Bravi la città avrebbe vissuto una fase di "evidente immobilismo amministrativo", soprattutto sul fronte delle opere pubbliche e della capacità di trasformare in interventi concreti le risorse disponibili. Nel mirino finisce in particolare la gestione dei fondi del Pnrr: "Nonostante i finanziamenti fossero disponibili già dalla fine del 2021 – si legge nella nota – entro giugno 2024 non si è riusciti a chiudere neppure un cantiere". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Con la giunta guidata da Bravi cinque anni di immobilismo"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

Notizie e thread social correlati

Niscemi, colpevole immobilismo, la Procura: 30 anni senza interventiA Niscemi, una frana di oltre due mesi e mezzo fa ha causato danni significativi alla zona, ma nonostante i finanziamenti disponibili e la...

Incidente ad Aprilia, bambina di 11 anni morta in bici dopo essere stata travolta da auto guidata da donna 56enne - VIDEOUn incidente a Aprilia ha causato la morte di una bambina di 11 anni, investita mentre pedalava in bicicletta lungo via del Genio Civile.