Comunicazione tra IA e politica | l' evento di Fratelli d' Italia

Durante un evento di Fratelli d’Italia, è stato affermato che la comunicazione si evolve in modo flessibile, adattandosi ai diversi media. Si è sottolineato come questa capacità di adattamento sia considerata corretta, considerando i cambiamenti nel modo in cui si veicolano le informazioni. La riflessione riguarda l'uso di strumenti diversi, anche con l’impiego di intelligenza artificiale, per raggiungere il pubblico in modo efficace.

"Oggi la strada che intraprende la comunicazione è un percorso camaleontico, che cambia a seconda dei media su cui si instrada ed è giusto che la comunicazione si sappia adattare". Così Andrea Moi, responsabile comunicazione di Fratelli d’Italia, ha aperto i lavori di “Istantanea Digitale”, iniziativa organizzata dal Dipartimento Comunicazione del partito tenutasi oggi in via della Scrofa, sede della Fondazione An. Al primo panel ha partecipato anche l’inviato di guerra Gian Micalessin che ha raccontato i suoi esordi nel mondo del giornalismo quando insieme a Fausto Biloslavo e ad Almerigo Grilz aprì un’agenzia fotografica che operava a livello internazionale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Intervista ad Andrea Moi, responsabile della comunicazione di Fratelli d'Italia

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