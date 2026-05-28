Compito assediata dalle api | residenti chiusi in casa miele gratis solo per chi sopravvive

In una frazione, le api hanno invaso una zona residenziale, costringendo le persone a rimanere chiuse in casa. Le api si sono concentrate in un’area specifica, creando disagio tra i residenti. Durante l’episodio, le api hanno prodotto miele, che è stato distribuito gratuitamente a chi è riuscito a sopravvivere alla situazione. Non sono stati segnalati feriti o danni materiali significativi.

Questo articolo usa ironia e linguaggio vernacolare per commentare fatti reali A Compito, frazione di Chiusi della Verna, la quiete appenninica è stata interrotta da un’invasione di api che ha trasformato il borgo in una succursale del cartone animato “Ape Maya”, ma con meno sigla e più panico alle finestre. Da lunedì pomeriggio numerosi sciami hanno cominciato a comparire tra le abitazioni, costringendo diversi residenti a barricarsi in casa. Porte chiuse, finestre sigillate e movimento ridotto al minimo: praticamente il lockdown, ma stavolta con il ronzio invece dei bollettini. Particolare apprensione tra anziani e famiglie con bambini, mentre gli insetti hanno continuato a presidiare il centro abitato come se dovessero aprire una sede distaccata dell’alveare comunale. 🔗 Leggi su Lortica.it

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Invasione di api a Compito: borgo sotto assedio, residenti barricati in casaA Compito, in provincia di Arezzo, le api hanno invaso il borgo, spingendo alcuni residenti a barricarsi in casa per sicurezza.

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