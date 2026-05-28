Dopo la mancata qualificazione alla prossima Champions League, un rappresentante del club ha parlato ai giornalisti, sottolineando che è necessario fare delle riflessioni sulla stagione appena conclusa. Non sono stati forniti dettagli specifici sui piani futuri o sulle decisioni da prendere. La società ha confermato che si procederà con analisi interne per valutare le prossime mosse. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata riguardo eventuali cambiamenti nello staff tecnico o nella rosa.

L’incontro con i giornalisti ha evidenziato la volontà della dirigenza bianconera di riportare alle vecchie glorie il club, nonostante l’esito dell’ultima stagione che li vede fuori dalla maggiore competizione europea. Per la Juventus non cambia la direzione da seguire avendo ben in mente i pilastri fondamentali su cui ripartire. Nonostante i sentimenti di rabbia e delusione che avvolgono l’ambiente per aver mancato un obiettivo che sembrava vicino e alla portata del club dopo l’arrivo dell’ex CT Spalletti,l’ad Comolli tiene ad informare che il corpo dirigenziale è al lavoro costante per consentire alla Juventus di tornare a competere per grandi traguardi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Comolli davanti la stampa: è tempo di riflessioni in casa Juventus

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Calhanoglu va o resta? In casa Inter è tempo di riflessioni: è cambiato qualcosa nel corso dei mesiIn casa Inter si discute sul futuro di Calhanoglu, il centrocampista turco considerato un pilastro fino a poco tempo fa.

Juventus: riflessioni sul calciomercatoL'ex allenatore ha commentato il mercato della Juventus, sottolineando che per migliorare la competitività della squadra servono giocatori di alto...

Temi più discussi: Comolli incontra la stampa: Mai avuto problemi con Spalletti. Yildiz incedibile. Vlahovic? Vedremo...; Comolli a 360°: Abbiamo fallito, la Juventus deve tornare a vincere. Yildiz? Resta; Juventus, parla Comolli Piena sintonia con Elkann e Spalletti; Comolli non vuole mollare la Juve: è convinto di aver fatto cose buone e spunta ipotesi conferenza stampa.

Comolli (Juventus): Miglioreremo insieme, Yildiz non si toccaDamien Comolli, in un incontro con i giornalisti, ha analizzato la stagione dei bianconeri appena conclusa: Abbiamo un solo piano, riportare al successo la Juventus. La mancata qualificazione in Cham ... sport.sky.it

Comolli non si fa da parte! Tra accuse ed errori: vorrebbe indire una conferenza stampa. Decide ElkannComolli non si fa fa parte! Tra accuse ed errori: vorrebbe indire una conferenza stampa. Deciderà Elkann sul futuro dell'ad ... juventusnews24.com