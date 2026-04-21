Juventus | riflessioni sul calciomercato

L'ex allenatore ha commentato il mercato della Juventus, sottolineando che per migliorare la competitività della squadra servono giocatori di alto livello e capaci di incidere subito. Ha evidenziato l’importanza di innesti che possano portare un cambiamento immediato nel rendimento della formazione. La sua analisi si concentra sulle esigenze di rafforzamento e sulla qualità dei profili richiesti dalla società per tornare a lottare ai massimi livelli.

Fabio Capello è tornato a parlare di Juventus e calciomercato con una visione molto chiara: per tornare davvero competitiva ai massimi livelli, la squadra bianconera avrebbe bisogno di innesti di altissima qualità e profili capaci di cambiare il rendimento immediato del gruppo. Secondo l’ex tecnico, uno L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: riflessioni sul calciomercato Juventus Shock: Colpo Milionario che Cambia Tutto Notizie correlate Juventus: concorrenza sul calciomercatoLa Juventus intensifica gli sforzi sulle fasce esterne della difesa in questo finale di calciomercato invernale 2026, con un doppio fronte che vede... Juventus: Ottolini fa il punto sul calciomercatoIn un’intervista esclusiva a Sky Sport pubblicata il 10 febbraio 2026, il direttore sportivo della Juventus, Marco Ottolini, ha fatto il punto sul... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Juventus, l'ultima indiscrezione di mercato arriva dal Portogallo: Pressing su Hjulmand; La Juve potrebbe cedere un top player anche con la Champions. Ecco i candidati; Vlahovic-Juve, niente accordo: le ultime sul rinnovo; Juventus, quello che conta è solo il risultato: è di nuovo in zona Champions, che colpo Boga. Juve, Spalletti lo esclude dal progetto: va via con lo scontoJuve sempre molto attiva sul mercato in vista della prossima stagione: ecco le ultime novità dalla Continassa. Il vantaggio in classifica su Como e Roma è salito a 5 punti quando mancano proprio cinq ... calciomercato.it Juventus, riflessioni in corso su Giuntoli: cosa può succedereAntonio Conte potrebbe essere soltanto un pezzo, per quanto importante, della rivoluzione che la Juventus sta pianificando al suo interno. Una rivoluzione profonda. calciomercato.com Credo non ci siano giocatori Juve, altrimenti trovereste già i nomi sbattuti in prima pagina ... #juventus #media #sansiro facebook Il commento di Massimo Mauro alla Juventus di Spalletti x.com