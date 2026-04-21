Juventus | riflessioni sul calciomercato

Da ilprimatonazionale.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex allenatore ha commentato il mercato della Juventus, sottolineando che per migliorare la competitività della squadra servono giocatori di alto livello e capaci di incidere subito. Ha evidenziato l’importanza di innesti che possano portare un cambiamento immediato nel rendimento della formazione. La sua analisi si concentra sulle esigenze di rafforzamento e sulla qualità dei profili richiesti dalla società per tornare a lottare ai massimi livelli.

Fabio Capello è tornato a parlare di Juventus e calciomercato con una visione molto chiara: per tornare davvero competitiva ai massimi livelli, la squadra bianconera avrebbe bisogno di innesti di altissima qualità e profili capaci di cambiare il rendimento immediato del gruppo. Secondo l’ex tecnico, uno L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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