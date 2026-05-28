Come uccidono le brave ragazze 2 | un teen crime mordi e fuggi

Da today.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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“Come uccidono le brave ragazze” torna su Netflix con la sua seconda stagione e fa un piccolo salto di qualità. Questa volta, infatti, dopo un esordio non così convincente, il teen crime con protagonista Emma Myers, ispirato alla saga di libri di Holly Jackson, migliora e si conferma la scelta. 🔗 Leggi su Today.it

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