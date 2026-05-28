Come uccidono le brave ragazze 2 | cosa bisogna aspettarsi

La serie crime “Come uccidono le brave ragazze” è tornata su Netflix con una seconda stagione, dopo quasi due anni dal debutto. La nuova stagione, uscita ad agosto 2024, vede protagonista Emma Myers, nota per il ruolo in “Mercoledì”. La serie si basa sui romanzi di Holly Jackson e prosegue il racconto di storie legate a crimini e misteri. Non sono stati annunciati dettagli sulla trama o sugli sviluppi specifici della stagione.

La serie crime “Come uccidono le brave ragazze” è tornata su Netflix con una seconda stagione. Dopo quasi due anni dal suo debutto, lo scorso agosto 2024, ritorna il crimethriller con protagonista la star di ‘Mercoledì’, Emma Myers, ispirato al ciclo di romanzi, scritti da Holly Jackson. E sarà. 🔗 Leggi su Today.it

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