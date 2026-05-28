Come si diventa città in Italia? Dai titoli dei Granduchi ai parametri Ue | il caso Massa e l’elenco dei comuni toscani
Massa, che aveva lo status di “città” dal 1620, non rientra più tra le “cities” secondo la classificazione statistica europea. La modifica si basa sui parametri stabiliti dall’Unione europea e dall’Istat, che non riconoscono più il suo status. La variazione avviene dopo secoli di riconoscimento ufficiale, modificando così la sua classificazione amministrativa e statistica. Nessun altro dettaglio sul motivo specifico di questa perdita di status è stato fornito.
Firenze, 28 maggio 2026 – Era dal 1620 che Massa aveva lo status di “città”. Oggi però, secondo la classificazione statistica europea, non rientra più tra le “cities” individuate da Istat e Unione europea. Un paradosso che racconta bene quanto sia complicato rispondere a una domanda apparentemente semplice: come si diventa città in Italia. La risposta infatti cambia a seconda che si parli di titoli storici e onorifici oppure di classificazioni statistiche moderne. Il risultato è che in Italia esistono città antichissime che mantengono il titolo storico e giuridico riconosciuto dallo Stato italiano, ma che possono uscire dalle classificazioni europee basate su densità abitativa e urbanizzazione, mentre altri comuni ottengono oggi la qualifica statistica di “city” grazie alla crescita urbana e alla concentrazione della popolazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Notizie e thread social correlati
Elezioni comunali 2026, quando e dove si vota: l'elenco dei comuni e dei capoluoghiIl 22 maggio 2026 è la data stabilita per le elezioni comunali in quasi novecento comuni italiani, tra cui alcuni capoluoghi di regione e di...
Scuole chiuse per maltempo e allerta meteo in Italia: l’elenco dei comuniDomani, giovedì 2 aprile 2026, molte scuole in diverse regioni italiane resteranno chiuse a causa delle condizioni meteorologiche avverse.
Argomenti più discussi: La rigenerazione urbana come motore di futuro: il metodo Città intelligenti in un saggio; Come si colloca l’AI nelle città intelligenti; Portale - Il Centro Rettili e Anfibi di Persiceto si amplia e diventa la struttura più grande d'Italia; La città con più piccioni in Italia: sono circa 200mila, potrebbero fondare un loro Comune autonomo.
UKinItaly. . Siamo stati alla @britishschoolatrome, una delle istituzioni britanniche in Italia dedicate alla creatività: uno spazio in cui l’arte diventa dialogo, scambio e connessione con la città di Roma e oltre. La BSR accompagna gli artisti in un percorso che me facebook
La corsa globale verso #edifici più sostenibili sta rallentando proprio mentre il settore edilizio diventa uno dei principali motori della #crisiclimatica #casegreen #città #clima #climatechange #emissioni #italia #ONU #transizioneecologica #UNEP x.com
Il riconoscimento dell’Anci. Ascoli diventa ’Città dei giovani’Ascoli i ‘Città Italiana dei Giovani 2026’, superando la concorrenza di Roma e Cosenza. L’annuncio è arrivato nella capitale, nel corso della cerimonia promossa dall’Anci Giovani. È una giornata di ... ilrestodelcarlino.it