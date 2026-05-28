Come si diventa città in Italia? Dai titoli dei Granduchi ai parametri Ue | il caso Massa e l’elenco dei comuni toscani

Da lanazione.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Massa, che aveva lo status di “città” dal 1620, non rientra più tra le “cities” secondo la classificazione statistica europea. La modifica si basa sui parametri stabiliti dall’Unione europea e dall’Istat, che non riconoscono più il suo status. La variazione avviene dopo secoli di riconoscimento ufficiale, modificando così la sua classificazione amministrativa e statistica. Nessun altro dettaglio sul motivo specifico di questa perdita di status è stato fornito.

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Firenze, 28 maggio 2026 – Era dal 1620 che Massa aveva lo status di “città”. Oggi però, secondo la classificazione statistica europea, non rientra più tra le “cities” individuate da Istat e Unione europea. Un paradosso che racconta bene quanto sia complicato rispondere a una domanda apparentemente semplice: come si diventa città in Italia.  La risposta infatti cambia a seconda che si parli di titoli storici e onorifici oppure di classificazioni statistiche moderne. Il risultato è che in Italia esistono città antichissime che mantengono il titolo storico e giuridico riconosciuto dallo Stato italiano, ma che possono uscire dalle classificazioni europee basate su densità abitativa e urbanizzazione, mentre altri comuni ottengono oggi la qualifica statistica di “city” grazie alla crescita urbana e alla concentrazione della popolazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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