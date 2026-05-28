Come sarà il condominio di pregio al posto dell' ex Carive in centro a Mestre

Notizia in breve

A Mestre, in via San Rocco, è in corso la costruzione di Mura Nova Palace, un nuovo condominio di pregio. L'edificio sorgerà al posto dell’ex sede della Cassa di Risparmio di Venezia, a pochi metri dalla torre civica. La società Borghi Padovani srl è responsabile della realizzazione dell’opera. Non sono stati forniti dettagli sul numero di piani o sulle caratteristiche specifiche dell’edificio. La costruzione si inserisce in un’area centrale della città.