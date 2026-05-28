Come sarà il condominio di pregio al posto dell' ex Carive in centro a Mestre
A Mestre, in via San Rocco, è in corso la costruzione di Mura Nova Palace, un nuovo condominio di pregio. L'edificio sorgerà al posto dell’ex sede della Cassa di Risparmio di Venezia, a pochi metri dalla torre civica. La società Borghi Padovani srl è responsabile della realizzazione dell’opera. Non sono stati forniti dettagli sul numero di piani o sulle caratteristiche specifiche dell’edificio. La costruzione si inserisce in un’area centrale della città.
A pochi metri dalla torre civica di Mestre, in via San Rocco, sorgerà Mura Nova Palace, il nuovo condominio che la società Borghi Padovani srl sta realizzando al posto dell'ex sede della Cassa di Risparmio di Venezia. La fase preliminare è iniziata nelle scorse settimane, quando le ruspe sono. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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