Si mettono d' accordo per la valutazione di un orologio di pregio a Torino Centro ma il falso acquirente lo strappa e scappa | arrestato

Un giovane romeno di 21 anni è stato arrestato dagli agenti del commissariato Centro di Torino con l’accusa di rapina. L’arresto è avvenuto dopo che lo stesso avrebbe strappato e scappato con un orologio di valore in via Buozzi, nel centro della città, lo scorso martedì 31 marzo 2026. L’uomo era stato avvicinato da un potenziale acquirente, ma, durante la trattativa, ha aggredito e rubato il bene, successivamente catturato dalle forze dell’ordine.

Un romeno di 21 anni è stato arrestato con l'accusa di rapina dagli agenti del commissariato Centro della polizia di Stato dopo aver messo a segno un furto con strappo di un orologio di pregio in via Buozzi a Torino lo scorso martedì 31 marzo 2026.Il furto del Rolex da 9.500 euroLa vittima è.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Strappa la collana a una donna e scappa, ma viene bloccato da un agente e dai passanti: arrestatoUn rapinatore 43enne è stato arrestato per furto con strappo, rapina, resistenza a pubblico ufficiale, ma anche per detenzione illecita di sostanze... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Firmato l’accordo tra il Museo Nazionale del Risorgimento Italiano e il Centro Universitario Sportivo torinese; Vinitaly, firmato l’accordo, nasce ViteLab Network; Le sagre di aprile nel Lazio; Un tunisino dà fuoco al Cpr e minaccia i poliziotti. Ma il giudice lo libera subito. Chivasso ( Torino ) Centro storico. facebook