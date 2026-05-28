Colleferro 53enne del posto con patente revocata fugge in moto al controllo della Polizia Viene raggiunto poco più tardi a casa… Denunciato anche un 48enne con documento falsificato
Un uomo di 53 anni con patente revocata ha tentato di scappare in moto durante un controllo della polizia. È stato raggiunto poco dopo a casa e denunciato. Nella stessa operazione, è stato anche denunciato un 48enne trovato in possesso di un documento falsificato.
Cronache Cittadine COLLEFERRO – Una giornata di controlli stradali si è trasformata, per gli agenti del Commissariato di Colleferro, in un doppio L'articolo Colleferro. 53enne del posto con patente revocata fugge in moto al controllo della Polizia. Viene raggiunto poco più tardi a casa. Denunciato anche un 48enne con documento falsificato Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
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