colico resta in provincia di lecco il referendum boccia il trasferimento sotto sondrio voluto dalla maggioranza leghista

Notizia in breve

Il referendum a Colico ha confermato che il comune rimarrà in provincia di Lecco, respingendo la proposta di trasferimento sotto Sondrio. La maggioranza leghista aveva promosso l’idea, ma i cittadini hanno votato contro. La decisione evita un cambio di provincia e mantiene lo status attuale del comune. La consultazione si è conclusa con il risultato che nessun nuovo assetto amministrativo verrà adottato, né si procederà a un eventuale trasferimento.