Colico resta in provincia di Lecco il referendum boccia il trasferimento sotto Sondrio voluto dalla maggioranza leghista
Il referendum a Colico ha confermato che il comune rimarrà in provincia di Lecco, respingendo la proposta di trasferimento sotto Sondrio. La maggioranza leghista aveva promosso l’idea, ma i cittadini hanno votato contro. La decisione evita un cambio di provincia e mantiene lo status attuale del comune. La consultazione si è conclusa con il risultato che nessun nuovo assetto amministrativo verrà adottato, né si procederà a un eventuale trasferimento.
Sulla punta estrema del lago di Como, reso immortale dai Promessi Sposi, non ci sarà un nuovo matrimonio amministrativo, per il semplice fatto che non ci sarà neppure un divorzio. Così hanno deciso i cittadini di Colico, che sorge dove l’Adda si immette nel lago, chiamati ad esprimersi con un referendum sull’ipotesi di abbandonare la provincia di Lecco per ottenere il trasferimento sotto quella di Sondrio. I cittadini hanno così messo la parola fine a una guerra di paese cominciata più di un anno fa, quando la maggioranza a traino leghista aveva adombrato la possibile presentazione di una mozione in consiglio comunale che spianasse la strada al cambio di provincia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Colico dice No a Sondrio, quorum superato, resta in provincia di Lecco
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